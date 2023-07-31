ЦСКА объявил о запуске проекта для поиска талантливых футболистов с помощью технологий

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о запуске нового проекта с двумя большими направлениями, одно из которых предназначено для поиска талантливых футболистов с помощью современных технологий.
Первое направление — Red-Blue Talents. В его рамках будет модернизирована существующая система поиска и отбора одарённых детей.
Вторая часть большого проекта армейцев — CSKA PRO. Это онлайн-курс на 250 часов, разработанный представителями клуба, по ключевым направлениям медико-биологического сопровождения тренировочного процесса, его корректной периодизации с учётом возраста и развития ключевых физических качеств. До конца 2023 года его должны пройти все тренеры, селекционеры и медицинские работники ЦСКА.
Также будет запущен курс лекций для игроков и тренеров всех возрастов по клубной истории, правильному питанию, восстановлению после нагрузок, навыкам общения со СМИ.
ЦСКА обещает подробно освещать реализацию проекта Red-Blue Future.
- 31 июля 2023
-
12:30
-
12:29
-
12:26
-
12:25
-
12:16
-
12:14
-
12:12
-
12:08
-
12:02
-
11:54
-
11:50
-
11:49
-
11:44
-
11:33
-
11:33
-
11:22
-
11:17
-
11:14
-
11:12
-
11:11
-
11:04
-
11:01
-
10:56
-
10:53
-
10:41
-
10:40
-
10:36
-
10:34
-
10:33
-
10:30
-
10:24
-
10:20
-
10:16
-
10:13
-
10:09