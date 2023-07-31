ЦСКА объявил о запуске проекта для поиска талантливых футболистов с помощью технологий

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о запуске нового проекта с двумя большими направлениями, одно из которых предназначено для поиска талантливых футболистов с помощью современных технологий.

Первое направление — Red-Blue Talents. В его рамках будет модернизирована существующая система поиска и отбора одарённых детей.

Вторая часть большого проекта армейцев — CSKA PRO. Это онлайн-курс на 250 часов, разработанный представителями клуба, по ключевым направлениям медико-биологического сопровождения тренировочного процесса, его корректной периодизации с учётом возраста и развития ключевых физических качеств. До конца 2023 года его должны пройти все тренеры, селекционеры и медицинские работники ЦСКА.

Также будет запущен курс лекций для игроков и тренеров всех возрастов по клубной истории, правильному питанию, восстановлению после нагрузок, навыкам общения со СМИ.

ЦСКА обещает подробно освещать реализацию проекта Red-Blue Future.