Канада — Австралия: стартовые составы на матч женского ЧМ-2023

Сегодня, 31 июля, состоится матч женского чемпионата мира — 2023, в котором встретятся национальные команды Канады и Австралии. Игра 3-го тура группы B пройдёт на стадионе «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» в Мельбурне (Австралия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 по московскому времени.

Команды объявили стартовые составы на матч:

Женская сборная Канады: Кайлен Шердан, Джейди Ривьер, Каиша Бьюкенен, Ванесса Джиллс, Эшли Лоуренс, Джулия Гроссо, Куин, Джесси Флеминг,, Адриана Леон, Кристин Синклэер, Жордин Хайтема.

Женская сборная Австралии: Маккензи Арнольд, Элли Карпентер, Клэр Хант, Аланна Кеннеди, Стефани Кэтли, Хейли Расо, Катрина Горри, Кира Куни-Кросс, Эмили ван Эгмонд, Мэри Фаулер, Кейтлин Фард.