Канада — Австралия: стартовые составы на матч женского ЧМ-2023
Поделиться
Сегодня, 31 июля, состоится матч женского чемпионата мира — 2023, в котором встретятся национальные команды Канады и Австралии. Игра 3-го тура группы B пройдёт на стадионе «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» в Мельбурне (Австралия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 по московскому времени.
Команды объявили стартовые составы на матч:
Женская сборная Канады: Кайлен Шердан, Джейди Ривьер, Каиша Бьюкенен, Ванесса Джиллс, Эшли Лоуренс, Джулия Гроссо, Куин, Джесси Флеминг,, Адриана Леон, Кристин Синклэер, Жордин Хайтема.
Женская сборная Австралии: Маккензи Арнольд, Элли Карпентер, Клэр Хант, Аланна Кеннеди, Стефани Кэтли, Хейли Расо, Катрина Горри, Кира Куни-Кросс, Эмили ван Эгмонд, Мэри Фаулер, Кейтлин Фард.
Комментарии
- 31 июля 2023
-
14:03
-
13:52
-
13:50
-
13:39
-
13:37
-
13:31
-
13:30
-
13:25
-
13:14
-
13:00
-
12:51
-
12:50
-
12:43
-
12:30
-
12:29
-
12:26
-
12:25
-
12:16
-
12:14
-
12:12
-
12:08
-
12:02
-
11:54
-
11:50
-
11:49
-
11:44
-
11:33
-
11:33
-
11:22
-
11:17
-
11:14
-
11:12
-
11:11
-
11:04
-
11:01
Партнерский контент