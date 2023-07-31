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Канада — Австралия: стартовые составы на матч женского ЧМ-2023

Канада — Австралия: стартовые составы на матч женского ЧМ-2023
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Сегодня, 31 июля, состоится матч женского чемпионата мира — 2023, в котором встретятся национальные команды Канады и Австралии. Игра 3-го тура группы B пройдёт на стадионе «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» в Мельбурне (Австралия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 по московскому времени.

Команды объявили стартовые составы на матч:

Женская сборная Канады: Кайлен Шердан, Джейди Ривьер, Каиша Бьюкенен, Ванесса Джиллс, Эшли Лоуренс, Джулия Гроссо, Куин, Джесси Флеминг,, Адриана Леон, Кристин Синклэер, Жордин Хайтема.

Женская сборная Австралии: Маккензи Арнольд, Элли Карпентер, Клэр Хант, Аланна Кеннеди, Стефани Кэтли, Хейли Расо, Катрина Горри, Кира Куни-Кросс, Эмили ван Эгмонд, Мэри Фаулер, Кейтлин Фард.

ЧМ-2023 (ж). Группа B. 3-й тур
31 июля 2023, понедельник. 13:00 МСК
Канада (ж)
Перерыв
0 : 2
Австралия (ж)
0:1 Расо – 9'   0:2 Расо – 39'
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