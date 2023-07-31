Радченко: Тикнизян — молодец, конечно, он может заинтересовать «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко заявил, что защитник «Локомотива» Наир Тикнизян может заинтересовать сине-бело-голубых, если будет продолжать играть на том же уровне, что демонстрирует в нескольких последних матчах.

«Тикнизян — молодец. Он и в прошлом сезоне показывал хорошую игру и по праву завоевал место в основном составе. Видно, что парень с очень большим желанием и самоотдачей, прогрессирует.

Может ли Тикнизян заинтересовать «Зенит»? Конечно, у «Зенита» расширенный список селекционной службы, следят за всеми игроками. Если Тикнизян будет так же хорошо работать, то почему бы и нет. Он же воспитанник петербургского футбола. Я всегда за то, чтобы ребята, которые играли в Санкт-Петербурге и проходили местную школу, возвращались туда, где они начинали свою футбольную жизнь», — приводит слова Радченко Legalbet.

В нынешнем сезоне Тикнизян не уходил с поля без забитого мяча. В трёх матчах защитник отметился четырьмя голами.