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Радченко: Тикнизян — молодец, конечно, он может заинтересовать «Зенит»

Радченко: Тикнизян — молодец, конечно, он может заинтересовать «Зенит»
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко заявил, что защитник «Локомотива» Наир Тикнизян может заинтересовать сине-бело-голубых, если будет продолжать играть на том же уровне, что демонстрирует в нескольких последних матчах.

«Тикнизян — молодец. Он и в прошлом сезоне показывал хорошую игру и по праву завоевал место в основном составе. Видно, что парень с очень большим желанием и самоотдачей, прогрессирует.

Может ли Тикнизян заинтересовать «Зенит»? Конечно, у «Зенита» расширенный список селекционной службы, следят за всеми игроками. Если Тикнизян будет так же хорошо работать, то почему бы и нет. Он же воспитанник петербургского футбола. Я всегда за то, чтобы ребята, которые играли в Санкт-Петербурге и проходили местную школу, возвращались туда, где они начинали свою футбольную жизнь», — приводит слова Радченко Legalbet.

В нынешнем сезоне Тикнизян не уходил с поля без забитого мяча. В трёх матчах защитник отметился четырьмя голами.

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