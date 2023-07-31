Канада — Австралия: австралийки открыли счёт в матче

Сегодня, 31 июля, в матче женского чемпионата мира — 2023 встречаются национальные команды Канады и Австралии. Игра 3-го тура группы B проходит на стадионе «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» в Мельбурне (Австралия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 13:00 по московскому времени.
Австралийские футболистки открыли счёт уже на 11-й минуте игры. Быстрый гол забила Хейли Расо. Текущий счёт встречи — 1:0 в пользу Австралии.
Напомним, соперниками Канады и Австралии по группе В являются сборные Нигерии и Ирландии. За выход из группы борются Нигерия (4 очка), Канада (4 очка) и Австралия (3 очка). Ирландия (0 очков) уже потеряла математические шансы на выход в плей-офф.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
- 31 июля 2023
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