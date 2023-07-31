«Очень странный матч». Полузащитник ЦСКА Мендес — об игре с «Ахматом» с пятью пенальти

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес поделился впечатлениями от матча 2-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (3:2), отметив, что эта игра выдалась очень странной.
«Был ли матч с пятью пенальти ранее в моей карьере? Никогда со мной такого не было, такое со мной впервые. Очень странный матч, но тем не менее доволен, что этот тяжелейший матч закончился нашей победой.
Как я перенёс серию выездных матчей? Тоже очень странная серия, потому что с начала этого сезона мы ещё ни разу не играли дома. Но эта страница уже перевёрнута, закрыли эту серию, теперь с полной отдачей готовимся к «Локомотиву», — приводит слова Мендеса «Матч ТВ».
Напомним, в матче «Ахмата» и ЦСКА в Грозном главный судья матча Владислав Безбородов показал две красные карточки и назначил пять 11-метровых ударов. Все голы в игре были забиты с пенальти.
- 31 июля 2023
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