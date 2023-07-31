Вячеслав Чанов: на душе нехорошо от победы ЦСКА над «Ахматом». Такого никогда не видел!

Бывший вратарь сборной СССР и экс-тренер ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о победе армейцев в матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом». Игра завершилась со счётом 3:2 — все голы в матче были забиты с пенальти.

«Я такого, как в матче «Ахмат» — ЦСКА, никогда не видел! Это касается судейства. Странное ощущение от игры: вроде ЦСКА победил, а на душе всё равно нехорошо. Акинфеев отразил пенальти, но надо снова перебивать. Это было совсем непонятно. Слава богу, что армейцы победили, — для них это важно.

Я бы не говорил, что российское судейство не развивается или деградирует. Сейчас появился новый начальник судейского корпуса. Он что-то предпринимает: уже нет долгого просмотра VAR. Посмотрим, какие будут новшества. Это вполне нормальный процесс», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.