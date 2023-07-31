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Тетрадзе: грузинская молодёжь больше востребована в Европе, чем российская

Тетрадзе: грузинская молодёжь больше востребована в Европе, чем российская
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Главный тренер грузинского «Сабуртало» Омари Тетрадзе выразил уверенность, что молодые грузинские футболисты сейчас более востребованы в Европе, чем их российские сверстники.

«Безусловно, сегодня грузинские футболисты более востребованы в Европе, чем россияне. За ними следят уже с 15–18 лет, юношеские и молодёжная сборные у всех на виду. А кто видит российскую молодёжь? И ребята заслуживают играть в европейских чемпионатах. Не только Хвича — Давиташвили, Микелтадзе это доказывают сегодня во Франции», — сказал Тетрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Пукшанскому.

53-летний Тетрадзе возглавил грузинскую команду в конце 2022 года. Ранее он работал главным тренером в «Тоболе» (Казахстан), «Енисее», «Жетысу» (Казахстан), «Химках», «Волге НН» (Нижний Новгород) и «Анжи».

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