Тетрадзе: грузинская молодёжь больше востребована в Европе, чем российская

Главный тренер грузинского «Сабуртало» Омари Тетрадзе выразил уверенность, что молодые грузинские футболисты сейчас более востребованы в Европе, чем их российские сверстники.

«Безусловно, сегодня грузинские футболисты более востребованы в Европе, чем россияне. За ними следят уже с 15–18 лет, юношеские и молодёжная сборные у всех на виду. А кто видит российскую молодёжь? И ребята заслуживают играть в европейских чемпионатах. Не только Хвича — Давиташвили, Микелтадзе это доказывают сегодня во Франции», — сказал Тетрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Пукшанскому.

53-летний Тетрадзе возглавил грузинскую команду в конце 2022 года. Ранее он работал главным тренером в «Тоболе» (Казахстан), «Енисее», «Жетысу» (Казахстан), «Химках», «Волге НН» (Нижний Новгород) и «Анжи».