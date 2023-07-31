Д. Баринов: в Воронеже супер. Все знают, какие нужны перемены, чтобы так же было в Москве

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался об атмосфере на футбольном стадионе в Воронеже. Напомним, во 2-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги «Факел» принимал на своём поле «Локомотив». Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу железнодорожников.

«В Воронеже супер, честно. Я очень благодарен болельщикам «Факела» за то, что здесь такая атмосфера. Даже с гостиницы едешь и ощущаешь. Помните, мы играли с ними в Москве, там целый сектор собрался. Я уже уезжал со стадиона, и получилось так, что проезжал мимо болельщиков «Факела». И я остановился и поблагодарил. Сказал: «Спасибо большое за то, что создаёте такую атмосферу на футбольных матчах».

Что сделать, чтобы так было в Москве? Думаю, вы все прекрасно знаете, какие нужны перемены. Я ничего не могу с этим сделать, и никто не может. Вы все всё прекрасно понимаете. Я даже не вижу смысла разговаривать об этом. Москва слишком сытая для того, чтобы заполнять стадионы? Наверное, неправильно выразились. Просто люди здесь по-другому воспринимают всё это. Здесь, в Воронеже, очень любят футбол, а у нас он ушёл на второй план», — передаёт слова Баринова «РБ Спорт».