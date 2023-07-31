Экс-защитник сборной России Тетрадзе: младшая дочь учится в Тбилиси, старшая давно в США

Главный тренер грузинского «Сабуртало» Омари Тетрадзе рассказал, чем занимаются его дети.

«Сын в футбол здесь играет, младшая дочка на юридическом, тоже в Тбилиси, старшая давно в Америке», — сказал Тетрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Пукшанскому.

53-летний Тетрадзе возглавил грузинскую команду в конце 2022 года. Ранее он работал главным тренером в «Тоболе» (Казахстан), «Енисее», «Жетысу» (Казахстан), «Химках», «Волге НН» (Нижний Новгород) и «Анжи».

Во время карьеры игрока Омари выступал за такие клубы, как «Динамо», «Алания», «Рома», ПАОК, «Анжи» и «Крылья Советов». В составе «Алании» Тетрадзе становился чемпионом России, а ПАОКу помог выиграть Кубок Греции по футболу.