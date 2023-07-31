Экс-защитник «Динамо» Тетрадзе рассказал, как в Грузии относятся к наплыву россиян

Бывший защитник московского «Динамо», а ныне главный тренер грузинского «Сабуртало» Омари Тетрадзе поделился мнением о наплыве россиян в Тбилиси и в целом в Грузии в последние полтора года.

«Для меня что Грузия, что Россия одинаково любимы. Мы родились в СССР, большинство людей здесь россиян принимают с распростёртыми объятиями. Просто надо уважать культуру страны, в которую приезжаешь, а не приходить со своим уставом», — сказал Тетрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Пукшанскому.

53-летний Тетрадзе является главным тренером «Сабуртало» с конца 2022 года. Ранее он работал в «Тоболе» (Казахстан), «Енисее», «Жетысу» (Казахстан), «Химках», «Волге НН» (Нижний Новгород) и «Анжи».