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Экс-защитник «Динамо» Тетрадзе рассказал, как в Грузии относятся к наплыву россиян

Экс-защитник «Динамо» Тетрадзе рассказал, как в Грузии относятся к наплыву россиян
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Бывший защитник московского «Динамо», а ныне главный тренер грузинского «Сабуртало» Омари Тетрадзе поделился мнением о наплыве россиян в Тбилиси и в целом в Грузии в последние полтора года.

«Для меня что Грузия, что Россия одинаково любимы. Мы родились в СССР, большинство людей здесь россиян принимают с распростёртыми объятиями. Просто надо уважать культуру страны, в которую приезжаешь, а не приходить со своим уставом», — сказал Тетрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Пукшанскому.

53-летний Тетрадзе является главным тренером «Сабуртало» с конца 2022 года. Ранее он работал в «Тоболе» (Казахстан), «Енисее», «Жетысу» (Казахстан), «Химках», «Волге НН» (Нижний Новгород) и «Анжи».

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