Карапетян: статистика не врёт, и после 2-го тура РПЛ Тикнизян — один из лучших в России

Бывший нападающий «Сочи» и сборной Армении Александр Карапетян высказался об игре защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна на старте сезона-2023/2024.

«Наир – красавчик. Когда защитник столько забивает, это просто топ. Я всегда мечтал, чтобы Тикнизян попал в Европу и представлял нашу маленькую Армению. Я с ним на поле вместе не играл, но в ресторане вместе посидели в компании. Он очень хороший человек, который не летает в облаках. Он остался профессионалом, очень рад, что в сборной есть такой игрок. Тикнизян сейчас готов к Европе. Он забивает, отдаёт голевые, подключается, играет в одно касание. Люблю таких игроков, которые сразу делают подачу, а не играют под себя. Он в любом топ-чемпионате сможет заиграть.

Я не хочу его сглазить, но статистика никогда не врёт, и после 2-го тура он один из лучших в России. Я думаю, что на него повлиял приход в сборную Армении. Это повлияло и на Сперцяна. В моё время мне тоже помог приход в сборную Армении, я сделал шаг вперёд в карьере», – приводит слова Карапетяна Metaratings.

В сезоне-2023/2024 Тикнизян провёл за «Локомотив» три матча, в которых забил четыре гола.