Масалитин: судейство в матче «Ахмат» — ЦСКА было похоже на цирк. Пенальти притянуты за уши

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о победе армейцев в матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом». Игра завершилась со счётом 3:2 — все голы в матче были забиты с пенальти, а также в матче было показано три красные карточки. Матч обслуживал Владислав Безбородов.

«От матча «Ахмат» — ЦСКА остался приличный осадок. Про игру все забудут — будут разбирать судейские ошибки. Судья был хоть и опытный, но нить потерял. На кону стояло многое: командам нужно было набирать очки.

Все пенальти, кроме нарушения на Заболотном, притянуты за уши. Второй пенальти на Олейникове — цирк полнейший. Если ты опытный судья, то должен сразу определить, какая будет карточка. Игра же уже возобновилась. После таких решений и красных карточек вся игра развалилась. Судейство было похоже на цирк. ЦСКА ничего не показал в матче с «Ахматом» — розыгрыша мяча не было. У грозненцев можно выделить Конате и Олейникова, а у ЦСКА — Чалова и Мойзеса. Они хоть что-то пытались показать. Матч разочаровал», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.