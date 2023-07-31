Валерий Гладилин: если «Спартак» недооценит «Балтику», у команды будут проблемы

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Балтикой».

«Матч с «Балтикой» не станет лёгкой прогулкой для «Спартака». У команды Абаскаля будут проблемы, если случится недооценка соперника. Проблемы и так будут, потому что «Балтика» — организованная команда. «Спартаку» нужно выйти полностью основным составом и бросить все силы. Фаворит в этом матче — «Спартак».

Пока трудно оценивать игру «Спартака» на старте сезона — должно пройти пять-шесть туров. Сейчас игроки пока на эмоциях. На данный момент никто из футболистов ярко не выделяется, но все стараются», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Спартак» сыграет с «Балтикой» сегодня, 31 июля. Начало игры — в 19:30 мск.