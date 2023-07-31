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Источник: Fan ID будет введён на матчах Кубка России, вопрос практически решён

Источник: Fan ID будет введён на матчах Кубка России, вопрос практически решён
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Карта болельщика в ближайшее время станет необходима зрителям для посещения матчей Фонбет Кубка России. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, вопрос непосредственно с необходимостью введения Fan ID практически решён. На этом настаивают сотрудники Министерства спорта России и ФСБ.

Единственная проблема — как именно ввести Fan ID на матчах Кубка России с юридической точки зрения. Для введения карты болельщика необходимо внести изменения в действующее постановление правительства или принять новое. Как именно решить этот вопрос, чиновники пока не знают.

Напомним, ранее сообщалось, что Fan ID хотят ввести на матчах Кубка России, в которых участвуют клубы РПЛ, однако касается ли это только игр Пути РПЛ или всех встреч с участием команд высшего дивизиона чемпионата страны — неизвестно.

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