Ирландия и Нигерия сыграли вничью в матче женского ЧМ-2023

Сегодня, 31 июля, прошёл матч 3-го тура группового этапа женского чемпионата мира 2023 года между национальными командами Нигерии и Ирландии. Встречу принимает стадион «Лэнг Парк» в Австралии. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 мск.

Представляющие группу B команды не забили друг другу голов и закончили встречу вничью — 0:0. Сборная Ирландии, таким образом, набрала только одно очко в трёх матчах чемпионата мира, а Нигерия, одержав одну победу и дважды сыграв вничью, — пять очков.

Женский чемпионат мира проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов со счётом 2:0. Голами в решающем матче турнира отметились Меган Рапино и Роуз Лавелль.

Рекордсменом по числу побед на женском чемпионате мира является сборная США, завоевавшая четыре трофея.