Валерий Кечинов считает, что «Спартак» должен без проблем обыграть «Балтику»

Бывший тренер «Томи» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Балтикой».

«Спартак» — однозначный фаворит матча. «Балтика» может преподнести сюрприз, если «Спартак» будет играть в обороне как с «Оренбургом». «Спартак» будет играть первым номером: если они будут оставлять зоны, то будут проблемы. Но по двум играм команда находится в хорошей форме. Игра в атаке вселяет уверенность. Должны обыграть «Балтику» без проблем», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Игра между «Спартаком» и «Балтикой» пройдёт сегодня, 31 июля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи запланировано на 19:30.