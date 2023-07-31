Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Балтика. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Кечинов считает, что «Спартак» должен без проблем обыграть «Балтику»

Валерий Кечинов считает, что «Спартак» должен без проблем обыграть «Балтику»
Комментарии

Бывший тренер «Томи» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Балтикой».

«Спартак» — однозначный фаворит матча. «Балтика» может преподнести сюрприз, если «Спартак» будет играть в обороне как с «Оренбургом». «Спартак» будет играть первым номером: если они будут оставлять зоны, то будут проблемы. Но по двум играм команда находится в хорошей форме. Игра в атаке вселяет уверенность. Должны обыграть «Балтику» без проблем», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Игра между «Спартаком» и «Балтикой» пройдёт сегодня, 31 июля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи запланировано на 19:30.

Материалы по теме
Андрей Червиченко: «Балтика» может сделать сюрприз «Спартаку» только случайно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023