Владимир Гранат: «Спартак» обязан забирать свои три очка в матче с «Балтикой»
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Бывший игрок московского «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Балтикой».
«На бумаге «Спартак» — явный фаворит в матче с «Балтикой» и обязан забирать свои три очка. Но гости могут показать спокойный дисциплинированный футбол от обороны. Уверен, что они могут доставить «Спартаку» немало серьёзных проблем. «Оренбург» показал, как нужно играть в Москве. Красно-белые играют нестабильно. Они редко проводят весь матч без спадов», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Игра между «Спартаком» и «Балтикой» пройдёт сегодня, 31 июля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи запланировано на 19:30.
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