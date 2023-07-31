Форвард «Рубина» Даку: Рахимов — очень мотивирующий тренер, и он знает, чего хочет

Нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку поделился мнением об уровне чемпионата России, а также рассказал об отношении к главному тренеру казанцев Рашиду Рахимову, отметив талант тренера к мотивированию своих футболистов.

«Мы каждый раз настраиваемся победить, не получилось, что немного разочаровало нас. Сейчас мы уже ничего не можем сделать, мы должны думать о следующей игре, постараться решить проблемы. Все команды в России сильные, это сложные соперники. Всякий раз играть тяжело. Они всегда стараются быть лучше и показать это в игре.

Рашид Рахимов? Он очень мотивирующий тренер, и он знает, чего хочет. Мы стараемся делать то, что он говорит, но это бывает сложно, потому что каждый раз мы проигрываем в последние 10 минут. Но тренер очень хороший. Для меня стиль Рахимова комфортный, мне нравится его тактика и система. Он очень хорошо мотивирует», — приводит слова Даку «РИА Новости Спорт».