Тен Хаг: никто, кроме «Ман Сити», не может говорить о борьбе за титул перед началом сезона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отказался обсуждать шансы «красных дьяволов» на борьбу за чемпионский титул в сезоне-2023/2024.

«Думаю, во время предсезонки не стоит говорить об этом. Полагаю, что никто в Премьер-лиге не может вести такие разговоры — кроме, возможно, «Ман Сити», потому что за последние шесть лет они выиграли титул пять раз. Любой другой клуб прежде всего должен бороться за место в топ-4, и только после этого можно сконцентрироваться на топ-2. Тогда, возможно, появится шанс побороться за этот трофей, но о таком достижении мы пока не говорим», — приводит слова тен Хага The Athletic.

Сезон-2022/2023 «Манчестер Юнайтед» закончил на третьем месте турнирной таблицы, набрав 75 очков — на 14 меньше, чем «Ман Сити», ставший в итоге чемпионом Англии.