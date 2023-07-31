Александр Хаджи: у «Спартака» не будет лёгкой прогулки в матче с «Балтикой»
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Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи поделился ожиданиями от матча 2-го тура нового сезона РПЛ, в котором красно-белые встретятся с «Балтикой». Напомним, игра состоится сегодня, 31 июля. Стартовый свисток арбитра — в 19:30 мск.
«Сейчас ни одну команду нельзя назвать стопроцентным фаворитом какого-либо матча — даже «Зенит» оступился в игре с «Ростовом». Пока только начало сезона, многие команды не до конца набрали кондиции, не совсем урегулировали составы. Тем более «Спартак». Конечно, у красно-белых будет преимущество перед «Балтикой» — всё-таки команда посолиднее и играет дома. Но простой прогулки не будет», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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