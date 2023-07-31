Билялетдинов: не понимаю восторгов по поводу Дзюбы, он сдал по сравнению с прошлым сезоном

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался насчёт игры 34-летнего форварда железнодорожников Артёма Дзюбы.
«Не понимаю ваших восторгов по поводу Дзюбы. Мне кажется, он сейчас немного сдал по сравнению с прошлым чемпионатом. Да, вчера он забил «Факелу», но таких мячей он должен забивать 10 из 10. Это нормально с его габаритами. Артёму не хватает куража, как в конце прошлого чемпионата. Сейчас надо понять, что есть футболисты, которые помогут забивать. Я ориентируюсь не только на Дзюбу, есть же ещё Пиняев, Глушенков, Тикнизян стал много забивать. У «Локомотива» есть ресурс и вариативность в атаке.
Мы давно говорим, что уровень лиги стал средним, это ни для кого не секрет. Но суть не в этом. Дзюба играл в «Зените», в сборной и ещё много где. У него огромный опыт, он хорошо знает РПЛ. Ему сейчас какая-то суперподвижность не требуется, надо забивать в штрафной площади, и будет хорошо и тебе, и клубу. Также КПД для него хороший. Как долго он будет играть — уже вопрос личной мотивации, физические кондиции есть», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.
- 31 июля 2023
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