Билялетдинов: для меня не парадокс, что Тикнизян стал столько много забивать

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов оценил форму и выступление полузащитника железнодорожников Наира Тикнизяна на старте нового сезона РПЛ.
«Для меня не парадокс, что Тикнизян стал столько много забивать. Я всегда считал, что его атакующие качества лучше, чем оборонительные. Ему нашли роль — играть из глубины. Наир хорошо выбегает и открывается вперёд, зоны правильные использует. Поэтому он сейчас забивает много. Рано говорить о том, что Тикнизян становится лидером в «Локомотиве». Давайте хотя бы до зимы подождём, а там видно будет.
Нужно ли Тикнизяну уезжать пробовать свои силы за границей? Надо спросить у него, как он хочет. Если есть какие-то концертные предложения по нему со стороны других кубов, то это хорошо. Это приятно и мотивирует. А захочет он уезжать или нет — уже второй вопрос. Ещё нужно и клубам договориться. Но тяжело представить, что сейчас европейским чемпионатам будут интересны наши футболисты. У нас основным триггером было то, что мы на Евро хорошо выступили. А сейчас международных соревнований нет, не знаю даже, на что ориентируются иностранные клубы. Да, Тикнизян играет за сборную Армении. Но одно дело выступать за национальную команду, а другое — в чемпионате, где около 40 игр.
Повторюсь, что у Тикнизяна хорошая серия, мы рады, что он забивает, но рано или поздно это закончится. Даже у больших мастеров такого не бывает. Наир забьёт 50 мячей за сезон? Сейчас у него всё хорошо с реализацией. Потом начнут соперники присматриваться, по-другому действовать, тяжелее будет. Везёт ли Тикнизяну? Везёт сильнейшим», — сказал Билялетдинов Metaratings.
- 31 июля 2023
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