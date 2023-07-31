«В Сербии такого не бывает». Защитник «Зенита» Эракович — о выезде в Ростов-на-Дону

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович поделился эмоциями от выезда в Ростов-на-Дону, где его команда встречалась с местным «Ростовом» в рамках матча 2-го тура РПЛ (1:1). Игрок отметил, что в Сербии не бывает таких далёких выездов.
«Как мне первая поездка с «Зенитом» на гостевой матч? Достаточно долгое получилось путешествие. В моей карьере на данный момент самое длинное. Но мне понравилось, как мы провели время вместе. Так что путешествие точно не стало для меня тяжёлым. В Сербии таких далёких выездов не бывает, но я надеюсь, что быстро привыкну к таким длинным путешествиям», — приводит слова Эраковича «Матч ТВ».
Эракович дебютировал в составе «Зенита» в матче с «Ростовом», заменив получившего травму защитника Дмитрия Чистякова.
- 31 июля 2023
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