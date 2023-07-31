Билялетдинов: ни в коем случае не стал бы принимать участия в шоу Дзюбы и Слуцкого

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов рассказал, что не стал бы принимать участия в шоу нападающего Артёма Дзюбы и тренера Леонида Слуцкого на YouTube.

«Основной вид деятельности Дзюбы — футбол. Футбольная карьера у него всегда будет на первом месте стоять. Я наслышан о шоу, в которых участвует Артём, смотреть это не хочется. Но кто-то, возможно, хочет наблюдать за этим. Поучаствовал бы я в шоу Дзюбы и Слуцкого? Нет, ни в коем случае!» — сказал Билялетдинов Metaratings.

Артём Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале 2023 года, подписав контракт на правах свободного агента после ухода из турецкого клуба «Адана Демирспор». На счету форварда девять голов и пять результативных передач в 16 матчах.

Последним местом работы Леонида Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул осенью 2022 года.