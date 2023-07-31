«Спартак» — «Балтика»: текстовая трансляция матча 2-го тура РПЛ начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 31 июля, в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский «Спартак» и калининградская «Балтика». Команды проведут матч на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва, Россия). Игру обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
31 июля 2023, понедельник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, в 1-м туре чемпионата России «Спартак» переиграл «Оренбург» (3:2) в результативном матче, а «Балтика» уступила «Сочи» (0:2).
По итогам прошлого сезона красно-белые выиграли бронзовые медали РПЛ, набрав 54 очка в 30 играх. «Балтика» поднялась в высший российский дивизион из Мелбет Первой Лиги, заняв вторую строчку в турнирной таблице.
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