«Спартак» — «Балтика»: текстовая трансляция матча 2-го тура РПЛ начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 31 июля, в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский «Спартак» и калининградская «Балтика». Команды проведут матч на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва, Россия). Игру обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, в 1-м туре чемпионата России «Спартак» переиграл «Оренбург» (3:2) в результативном матче, а «Балтика» уступила «Сочи» (0:2).

По итогам прошлого сезона красно-белые выиграли бронзовые медали РПЛ, набрав 54 очка в 30 играх. «Балтика» поднялась в высший российский дивизион из Мелбет Первой Лиги, заняв вторую строчку в турнирной таблице.