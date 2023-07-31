Арбитр всесоюзной категории высказался на тему удаления Семака после матча с «Ростовом»

Арбитр всесоюзной категории Юрий Савченко поделился мнением об эпизоде удаления главного тренера «Зенита» Сергея Семака после матча с «Ростовом». Встреча прошла в рамках 2-го тура РПЛ и завершилась ничьей со счётом 1:1.

«Сейчас, насколько я понимаю, существует правило, что тренеры не могут подходить к рефери с какими-то вопросами. Можно по разному его оценивать, но оно принято. На поле никто не может подходить к судье.

Я не могу сказать, пошёл ли Семак к Кукуляку с конфронтацией. Игра была действительно сложная. Много спорных моментов – отсутствие удаления, пенальти.

Может, Семаку стоило аккуратно пойти в подтрибунное помещение и там задать все вопросы. Там удалять уже нельзя. Но Семак сделал так, как сделал. Сейчас новый руководитель судей, требует всё делать по инструкции.

Репутация Семака от этого не пострадает. Хотя матч тяжёлый, Кукуляк отработал его неидеально», – приводит слова Савченко «РБ Спорт».