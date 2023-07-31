Полузащитник «Оренбурга» Вера объяснил, зачем ему российский паспорт
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Аргентинский футболист «Оренбурга» Лукас Вера объяснил, почему решил получить паспорт гражданина России.
«Прежде всего это даёт мне надежду на попадание в сборную. Но предстоит длинный путь, чтобы там оказаться. Также это вопрос налогов, которые мне приходится платить», — приводит слова Веры «РБ Спорт».
26-летний аргентинский игрок был приобретён «Оренбургом» у аргентинского «Лануса» перед началом сезона-2022/2023. Вера также выступал за «Уракан» и «Олл Бойз» и один матч провёл в составе сборной Аргентины до 23 лет.
В общей сложности Вера сыграл за российский клуб 32 матча, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года с возможностью продления ещё на сезон.
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