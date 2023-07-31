Экс-футболист «Рубина»: Рахимов в Казани уже полгода, а игру так и не поставил

Бывший футболист казанского «Рубина» Алексей Попов оценил работу главного тренера клуба Рашида Рахимова и игру команды во вчерашнем матче 2-го тура РПЛ с «Оренбургом». Встреча закончилась вничью — 1:1.
«В игре «Рубина» ничего не понравилось. Понятно, почему Рахимов нервничает, потому что он понимает – у его команды нет игры. Владение мячом — 30%, случайно забили гол, потом всю игру отбивались. Такая игра «Рубина» — это утопия. Рахимов в Казани уже полгода, а игру так и не поставил. Он нервничает на этом фоне, вcё видно. Его 15 раз по телевизору показали, как он орёт.
Качественные футболисты, но играют на уровне «Факела». Думаю, футболисты начнут скоро очень сильно нервничать, и тогда игры точно никакой не будет. Ни один футболист не любит играть от обороны. С детства игроки хотят быть с мячом, а в «Рубине» футболисты на таком уровне бегают сзади, как собачки. Никому это не нравится. Думаю, у казанцев будут большие проблемы», — приводит слова Попова «РБ Спорт».
- 31 июля 2023
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