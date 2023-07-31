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Полузащитник «Оренбурга» Капленко прокомментировал интерес «Динамо»

Полузащитник «Оренбурга» Капленко прокомментировал интерес «Динамо»
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Белорусский полузащитник «Оренбурга» Кирилл Капленко прокомментировал интерес со стороны московского «Динамо».

«Отреагировал на эту информацию спокойно. Разговоров может быть много. Конечно, мне это льстит. Новость приятная, но пока не знаю», — приводит слова Капленко «РБ Спорт».

24-летний белорусский футболист начинал профессиональную карьеру в системе «Зенита». Игрок провёл 32 матча в составе второй команды сине-бело-голубых и дважды выходил на поле в играх основной команды.

Игрок был арендован «Оренбургом» зимой 2020 года, а после завершения временного соглашения был полностью выкуплен. В общей сложности провёл за оренбуржцев 85 матчей и забил четыре гола. Контакт футболиста действителен до лета 2024 года.

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