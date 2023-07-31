Полузащитник «Оренбурга» Капленко прокомментировал интерес «Динамо»

Белорусский полузащитник «Оренбурга» Кирилл Капленко прокомментировал интерес со стороны московского «Динамо».

«Отреагировал на эту информацию спокойно. Разговоров может быть много. Конечно, мне это льстит. Новость приятная, но пока не знаю», — приводит слова Капленко «РБ Спорт».

24-летний белорусский футболист начинал профессиональную карьеру в системе «Зенита». Игрок провёл 32 матча в составе второй команды сине-бело-голубых и дважды выходил на поле в играх основной команды.

Игрок был арендован «Оренбургом» зимой 2020 года, а после завершения временного соглашения был полностью выкуплен. В общей сложности провёл за оренбуржцев 85 матчей и забил четыре гола. Контакт футболиста действителен до лета 2024 года.