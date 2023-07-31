Опрос: верите, что в случае ничьей в Грозном матч «Ахмата» с ЦСКА был бы переигран?

Матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА встречался с «Ахматом», завершился со счётом 3:2 в пользу армейцев. Предлагаем пройти опрос: был бы переигран матч, если бы его исход не удовлетворил ЦСКА?

Напомним, 30 июля завершился матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» (Грозный). В драматичной игре победу одержала московская команда — 3:2. Все голы матча были забиты с пенальти.

В моменте с четвёртым пенальти в матче главный арбитр встречи Владислав Безбородов удалил защитника ЦСКА за фол последней надежды: при этом видеопросмотр случился после того, как 11-метровый удар за этот фол уже был исполнен – Акинфеев отразил удар. «Ахмату» пришлось перебивать, Конате реализовал свою попытку.