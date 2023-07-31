«Спартак» — «Балтика»: стали известны стартовые составы команд

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Сегодня, 31 июля, в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский «Спартак» и калининградская «Балтика». Команды проведут матч на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва, Россия). Игру обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Дуарте, Умяров, Зобнин, Мозес, Бонгонда, Промес, Соболев.

«Балтика»: Латышонок, Пуцко, Жиров, Радмановац, Маляров, Фернандес, Казаев, Пряхин, Галоян, Мусаев, Гузина.

Напомним, в 1-м туре чемпионата России «Спартак» переиграл «Оренбург» (3:2) в результативном матче, а «Балтика» уступила «Сочи» (0:2).

По итогам прошлого сезона красно-белые выиграли бронзовые медали РПЛ, набрав 54 очка в 30 играх. «Балтика» поднялась в высший российский дивизион из Мелбет Первой Лиги, заняв вторую строчку в турнирной таблице.