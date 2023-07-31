Александр Гришин: уедет ли Тикнизян играть за границу? Это всё сказки для бедных

Бывший тренер молодёжки ЦСКА Александр Гришин оценил выступления защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна.
«Тикнизян очень сильно прибавил, он сейчас лидер «Локомотива». Приятно, что наши воспитанники играют даже в других командах. Мы следим за всеми нашими ребятами, которые играют в профессиональном футболе, приятно, что они играют и развиваются. Также многие говорят, что у нашего чемпионата упал уровень и смотреть его неинтересно. РПЛ интересна, за первые три места борется около шести команд, ни в одном чемпионате такого нет.
«Локомотив» будет топ-клубом нашей лиги, если они займут призовое место по окончании сезона. В последнее время этого не случается. Но состав у железнодорожников хороший, Тикнизян там один из лидеров. Наир вырвался за счёт своего старания. Он из тех, кто с помощью своей работы выходит на определённый уровень, Тикнизян из таких. Он никогда не останавливается, даже если что-то не получается.
Уедет ли Тикнизян играть за границу? Это всё сказки для бедных. Мы уже столько футболистов распродали, та же ситуация с Захаряном. Это всё агентские игры, можно запускать утки каждый день. Пока трансфер не состоится, о нём нет смысла говорить. Потянет ли уровень европейских топ-лиг, можно будет сказать, только увидев, как он там играет. Да, об этом можно много говорить. Но, когда футболист попадает в новую среду, он может там раствориться.
Помогло бы Тикнизяну его трудолюбие, о котором я рассказал? Эти качества любому спортсмену помогли бы. Есть много футболистов, у которых нет силы воли и характера, они в итоге нигде и не играют. А средние игроки за счёт своих волевых качеств вылезают и вырастают в хороших футболистов. Раньше, во время СССР, играли команды из разных республик, чемпионат был сильнее, поэтому людей больше уезжало играть в топ-лиги Европы», — приводит слова Гришина Metaratings.
- 31 июля 2023
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