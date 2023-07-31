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Защитник «Сочи» Дркушич ответил на вопрос о лучших вратарях РПЛ

Защитник «Сочи» Дркушич ответил на вопрос о лучших вратарях РПЛ
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Защитник «Сочи» Ванья Дркушич рассказал, кого считает лучшими вратарями чемпионата России.

«Адамов не считает меня надёжным защитником? Считаю ли я его надёжным вратарём? Не, он тоже нет, конечно. Да нет, он — топ-вратарь.

Кого в РПЛ из вратарей могу выделить? В «Локомотиве»… Как его фамилия? Лантратов. И Акинфеев, да», – приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

Воспитанник «Краснодара» Денис Адамов с февраля 2021 года до нынешнего лета защищал ворота «Сочи». В составе южан голкипер провёл 33 матча, пропустив в них 48 голов. На прошлой неделе Адамов перешёл в «Зенит».

Контракт Адамова с «Зенитом» рассчитан на четыре года с возможностью продления ещё на сезон. В прошлом сезоне голкипер сыграл за «Сочи» 21 матч во всех турнирах, пропустив в них 39 мячей и дважды оставив свои ворота в неприкосновенности.

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