Защитник «Сочи» Дркушич ответил на вопрос о лучших вратарях РПЛ

Защитник «Сочи» Ванья Дркушич рассказал, кого считает лучшими вратарями чемпионата России.
«Адамов не считает меня надёжным защитником? Считаю ли я его надёжным вратарём? Не, он тоже нет, конечно. Да нет, он — топ-вратарь.
Кого в РПЛ из вратарей могу выделить? В «Локомотиве»… Как его фамилия? Лантратов. И Акинфеев, да», – приводит слова Дркушича «РБ Спорт».
Воспитанник «Краснодара» Денис Адамов с февраля 2021 года до нынешнего лета защищал ворота «Сочи». В составе южан голкипер провёл 33 матча, пропустив в них 48 голов. На прошлой неделе Адамов перешёл в «Зенит».
Контракт Адамова с «Зенитом» рассчитан на четыре года с возможностью продления ещё на сезон. В прошлом сезоне голкипер сыграл за «Сочи» 21 матч во всех турнирах, пропустив в них 39 мячей и дважды оставив свои ворота в неприкосновенности.
- 31 июля 2023
-
18:37
-
18:37
-
18:36
-
18:33
-
18:32
-
18:31
-
18:20
-
18:20
-
18:19
-
18:15
-
17:52
-
17:51
-
17:46
-
17:42
-
17:38
-
17:30
-
17:24
-
17:17
-
17:00
-
16:58
-
16:55
-
16:47
-
16:42
-
16:37
-
16:31
-
16:25
-
16:17
-
16:17
-
16:10
-
16:01
-
16:00
-
15:58
-
15:50
-
15:50
-
15:45