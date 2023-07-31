В «Спартаке» высказались о восстановлении Хесуса Медины после повреждения икроножной мышцы

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос о текущем состоянии защитника команды Хесуса Медины.

«Медина в заявке. Посмотрим, выпустят ли его на поле или нет. Процесс восстановления кропотливый — спешить не надо. Хорошо, что уже прогресс есть. У него было небольшое повреждение икроножной мышцы, как говорил тренер. Главное, что восстановился», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

26-летний полузащитник Хесус Медина летом заключил со «Спартаком» контракт на три года и будет выступать за команду в футболке с номером 19. Медина не попал в стартовый состав на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» из-за микроповреждения. С «Краснодаром» «Спартак» встретится 27 июля в рамках 1-го тура очередного розыгрыша Кубка России.

Ранее Медина полтора года играл за ЦСКА, с которым в прошлом сезоне завоевал Фонбет Кубок России.