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В «Спартаке» объяснили, почему Николсон не попал в заявку на матч с «Балтикой»

В «Спартаке» объяснили, почему Николсон не попал в заявку на матч с «Балтикой»
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Стало известно, почему 26-летний ямайский нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон не попал в заявку на матч 2-го тура РПЛ с калининградской «Балтикой».

«Шамар недавно вернулся. Он должен пройти подготовку перед тем, как приступить к полноценным тренировкам и войти в заявку», — передаёт слова главы пресс-службы «Спартака» Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

26-летний ямайский форвард пополнил состав «Спартака» в январе 2022 года. В сезоне-2022/2023 на счету Николсона 27 матчей за «Спартак» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя мячами и двумя ассистами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4,5 млн.

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