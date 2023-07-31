Нападающий «Рубина» Фамейе оценил матч с «Оренбургом»
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Ганский нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе оценил выступление команды в матче 2-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:1), а также прокомментировал свой забитый мяч.
«Сегодня мы должны были побеждать. Мы создали очень много моментов, но не смогли их реализовать. Нам нужно продолжать работать над собой. У нас впереди очень важный матч со «Спартаком».
Как у меня случился мой гол? Думаю, что я просто оказался в нужное время в нужном месте. В этом голе 50% моя заслуга, 50% — заслуга Зотова», — приводит слова футболиста «РБ Спорт».
26-летний форвард играет в России с 2019 года. За «Рубин» Джоэль выступает с начала прошлого сезона. Фамейе сыграл за казанский клуб 33 матча, в которых забил 13 голов. Ранее ганец три сезона играл за «Оренбург».
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