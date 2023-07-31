В «Спартаке» рассказали, почему клубу отказали в переносе матча с «Уралом»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему клубу отказали в вопросах, связанных с переносом некоторых матчей.

«Вы видели комментарий Григория Иванова. Мы действительно контактировали с коллегами из РФС по поводу календаря. Здесь речь не только о матче с «Уралом» — календарь в целом кажется довольно плотным. Есть вопросы к нему у нашего главного тренера.

Мы эти вопросы адресовали напрямую коллегам — нам ответили, что ничего невозможно изменить по ряду причин. В том числе и потому, что у МВД было определённое предписание. Нам остаётся жить с тем календарём, который есть, работать в этих условиях», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.