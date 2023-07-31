Матч «Спартак» — «Балтика» задержали из-за проблем с техникой у судей

Встречу 2-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и калининградской «Балтикой» задержали из-за проблем с техникой у судей.

Фото: Скриншот «Матч ТВ»

Команды проводят матч на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва, Россия). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, в 1-м туре чемпионата России «Спартак» переиграл «Оренбург» (3:2) в результативном матче, а «Балтика» уступила «Сочи» (0:2).

По итогам прошлого сезона красно-белые выиграли бронзовые медали РПЛ, набрав 54 очка в 30 играх. «Балтика» поднялась в высший российский дивизион из Мелбет Первой лиги, заняв вторую строчку в турнирной таблице и набрав 67 очков в 34 встречах.