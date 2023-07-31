«Челси» отправил запрос в «Брайтон» о трансфере вратаря Санчеса

Лондонский «Челси» отправил в «Брайтон» официальный запрос о трансфере вратаря Роберта Санчеса, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, переговоры между клубами набирают обороты. Испанский вратарь не против перейти в лондонский клуб. «Брайтон» надеется, что голкипер будет продан этим летом.

25-летний Санчес перебрался в «Брайтон» из «Леванте» в возрасте 17 лет. Вратарь выступал на правах аренды за «Форест Грин Роверс» во второй лиге Англии и «Рочдейл» из первой лиги. За основной состав своего клуба провёл 90 матчей. Голкипер имеет в своём активе один официальный матч за сборную Испании.

Контракт Роберта истекает 30 июля 2025 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.