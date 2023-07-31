«Спартак» — «Балтика»: Тео Бонгонда открыл счёт

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Продолжается матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Спартак» и калининградская «Балтика». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва, Россия). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

На 43-й минуте «Спартак» открыл счёт: Тео Бонгонда головой замкнул навес Квинси Промеса.

Напомним, в 1-м туре чемпионата России «Спартак» переиграл «Оренбург» (3:2) в результативном матче, а «Балтика» уступила «Сочи» (0:2).

По итогам прошлого сезона красно-белые выиграли бронзовые медали РПЛ, набрав 54 очка в 30 играх. «Балтика» поднялась в высший российский дивизион из Мелбет Первой лиги, заняв вторую строчку в турнирной таблице.