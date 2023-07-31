«Наполи» может опередить «Фламенго» в борьбе за игрока «Зенита» Вендела

Чемпион Италии «Наполи» вступил в борьбу за бразильского полузащитника «Зенита» Вендела и сделал более щедрое предложение, чем «Фламенго», который несколько недель ведёт переговоры с сине-бело-голубыми.

«Только что разговаривал с руководителем «Зенита». По его словам, «Фламенго» увеличил своё предложение до € 18 млн, но теперь есть препятствие. «Наполи» твёрдо решил вмешаться и в последние часы предложил € 25 млн. Россияне предпочитают продать игрока в Италию», – пишет в своём «твиттере» бразильский журналист Вене Касагранде.

Ранее сообщалось, что Вендел и его агент Тьяго Рибейро практически ежедневно проводят встречи с руководством «Зенита», но не могут добиться результата. Если «Фламенго» закроет сделку, Вендел сможет играть в Кубке Либертадорес только со стадии четвертьфинала, так как заявка на более ранние стадии уже закрыта.