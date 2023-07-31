«Наполи» может опередить «Фламенго» в борьбе за игрока «Зенита» Вендела

Чемпион Италии «Наполи» вступил в борьбу за бразильского полузащитника «Зенита» Вендела и сделал более щедрое предложение, чем «Фламенго», который несколько недель ведёт переговоры с сине-бело-голубыми.
«Только что разговаривал с руководителем «Зенита». По его словам, «Фламенго» увеличил своё предложение до € 18 млн, но теперь есть препятствие. «Наполи» твёрдо решил вмешаться и в последние часы предложил € 25 млн. Россияне предпочитают продать игрока в Италию», – пишет в своём «твиттере» бразильский журналист Вене Касагранде.
Ранее сообщалось, что Вендел и его агент Тьяго Рибейро практически ежедневно проводят встречи с руководством «Зенита», но не могут добиться результата. Если «Фламенго» закроет сделку, Вендел сможет играть в Кубке Либертадорес только со стадии четвертьфинала, так как заявка на более ранние стадии уже закрыта.
- 31 июля 2023
-
20:04
-
20:02
-
20:00
-
19:48
-
19:40
-
19:36
-
19:27
-
19:23
-
18:56
-
18:52
-
18:45
-
18:43
-
18:37
-
18:37
-
18:36
-
18:33
-
18:32
-
18:31
-
18:20
-
18:20
-
18:19
-
18:15
-
17:52
-
17:51
-
17:46
-
17:42
-
17:38
-
17:30
-
17:24
-
17:17
-
17:00
-
16:58
-
16:55
-
16:47
-
16:42