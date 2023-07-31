«За 21 год ***** такого не было вообще просто!» Реакция Акинфеева на матч с «Ахматом»

37-летний российский голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от матча с грозненским «Ахматом».

«За 21 год ***** такого не было вообще просто!» — приводит слова Акинфеева YouTube-канал армейцев.

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Напомним, вчерашний матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и ЦСКА завершился победой армейцев со счётом 3:2. Все мячи были забиты с пенальти. В составе ЦСКА хет-триком отметился нападающий Фёдор Чалов, а форвард грозненцев Мохамед Конате оформил дубль.

В концовке первого тайма главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал красную карточку за фол последней надежды защитнику ЦСКА Милану Гаичу: при этом видеопросмотр случился после того, как пенальти за этот фол уже был исполнен – Акинфеев отразил удар, «Ахмату» пришлось перебивать, Конате реализовал пенальти.