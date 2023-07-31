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Ван Дейк — новый капитан «Ливерпуля», Трент — вице-капитан

Ван Дейк — новый капитан «Ливерпуля», Трент — вице-капитан
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Голландский защитник Вирджил ван Дейк выбран новым капитаном «Ливерпуля». Должность вице-капитана займёт Трент Александер-Арнольд, сообщает пресс-служба клуба.

«Это действительно великий день для меня, для моей жены, для моих детей, моей семьи. Это было особенное чувство, и я не могу его описать на данный момент. Но это то, чем я очень, очень горжусь.

Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы все были счастливы и могли гордиться мной и футбольным клубом», — приводит слова Вирджила сайт команды.

Ван Дейк провёл 222 матча за «Ливерпуль» с момента перехода на «Энфилд» из «Саутгемптона» в январе 2018 года.

За это время он помог «Ливерпулю» выиграть английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Суперкубок Англии.

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