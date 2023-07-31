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Спартак — Балтика. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Спартак» — «Балтика»: Квинси Промес удвоил преимущество хозяев

«Спартак» — «Балтика»: Квинси Промес удвоил преимущество хозяев
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Продолжается матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Спартак» и калининградская «Балтика». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва, Россия). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев.

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
31 июля 2023, понедельник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Бонгонда – 43'   2:0 Промес – 84'   2:1 Энрикес – 90'

На 84-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес удвоил преимущество хозяев, расстреляв ворота с близкого расстояния после паса Михаила Игнатова.

Счёт в матче перед перерывом открыл Тео Бонгонда, головой замкнувший навес Квинси Промеса.

Напомним, в 1-м туре чемпионата России «Спартак» переиграл «Оренбург» (3:2) в результативном матче, а «Балтика» уступила «Сочи» (0:2). По итогам прошлого сезона красно-белые выиграли бронзовые медали РПЛ, набрав 54 очка в 30 играх. «Балтика» поднялась в высший российский дивизион из Мелбет Первой лиги, заняв вторую строчку в турнирной таблице.

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