«Спартак» — «Балтика»: Квинси Промес удвоил преимущество хозяев

Продолжается матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Спартак» и калининградская «Балтика». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва, Россия). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев.
На 84-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес удвоил преимущество хозяев, расстреляв ворота с близкого расстояния после паса Михаила Игнатова.
Счёт в матче перед перерывом открыл Тео Бонгонда, головой замкнувший навес Квинси Промеса.
Напомним, в 1-м туре чемпионата России «Спартак» переиграл «Оренбург» (3:2) в результативном матче, а «Балтика» уступила «Сочи» (0:2). По итогам прошлого сезона красно-белые выиграли бронзовые медали РПЛ, набрав 54 очка в 30 играх. «Балтика» поднялась в высший российский дивизион из Мелбет Первой лиги, заняв вторую строчку в турнирной таблице.
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