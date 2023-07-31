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Канадская футболистка оскорбила тренера Австралии. Мат попал в прямой эфир

Канадская футболистка оскорбила тренера Австралии. Мат попал в прямой эфир
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Лидер женской сборной Канады по футболу Аллиша Чапмен оскорбила тренера сборной Австралии и вингера соперников Хейли Расо, используя ненормативную лексику.

Инцидент случился во время матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором канадки встречались с женской сборной Австралии. Чапмен столкнулась с Расо в одном из игровых эпизодов, после чего австралийке потребовалась помощь медиков, а наставник команды хозяев турнира Тони Густавссон сказал несколько слов Чапмен. В ответ она выдала тираду, ставшую достоянием общественности благодаря микрофонам, установленным у боковой линии поля.

«Эта *** (сумасшедшая), прыгнула в меня, с…а!» — приводит слова Чапмен Daily Mail.

По итогам группового раунда сборная Канады не смогла пробиться в плей-офф. Проиграв Австралии со счётом 0:4, североамериканская команда финишировала на третьем месте в группе B с четырьмя очками. На первой строчке расположилась Австралия, набравшая шесть очков.

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