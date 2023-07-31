РФС: арбитр ошибочно разрешил перебить пенальти в матче «Ахмат» — ЦСКА

Департамент судейства Российского футбольного союза разобрал спорный эпизод, случившийся на 52-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Ахмат» – ЦСКА. Вывод экспертов РФС – арбитр Безбородов ошибочно разрешил «Ахмату» перебить пенальти.

В течение всего матча между VAR-центром и судьями в поле наблюдались проблемы со связью, что существенно осложняло коммуникацию арбитров. На 51-й минуте судья назначает 11-метровый удар и выносит жёлтую карточку Милану Гаичу, который остановил игрока «Ахмата» в штрафной, потянув его за футболку.

VAR, согласно протоколу, проверил момент и атакующую фазу игры, после чего подтвердил арбитру правильность назначения 11-метрового удара и определения футболиста, нарушившего правила.

Через 12 секунд после подтверждения корректности назначения 11-метрового удара VAR чётко три раза проговорил «Стоп», чтобы остановить возобновление игры и проверить необходимость удаления Милана Гаича.

Однако из-за проблем со связью бригада арбитров в поле не услышала VAR, продолжив подготовку к выполнению 11-метрового удара: арбитр разрешил бьющему установить мяч на «точке» и предупредил игроков о недопустимости вбегания в штрафную площадь до удара.

Ещё через 11 секунд VAR правильно установил необходимость вынесения красной карточки игроку ЦСКА из-за лишения явной возможности забить гол.

VAR увидел, что бьющий двигается в сторону мяча для пробития пенальти, и сообщил бригаде арбитров в поле о необходимости остановить игру и вынести красную карточку Милану Гаичу. Судья зафиксировал информацию из VAR-комнаты и свистнул для остановки пробития пенальти, однако свисток прозвучал уже после того, как удар был нанесён, и вратарь отразил удар. После этого судья показал, что находится на связи с комнатой VAR.

Затем посмотрел эпизод на мониторе у поля и изменил первоначальное решение, заменив жёлтую карточку на красную, и повторил пенальти.

Это решение противоречит протоколу VAR, так как после выполнения 11-метрового удара (то есть возобновления игры), пересмотр ситуации не допускается», – сообщает пресс-служба организации на You-Tube-канале «РФС ТВ».