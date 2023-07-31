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Бонгонда — первый игрок «Спартака» в XXI веке с голевыми действиями в первых трёх матчах

Новичок московского «Спартака» Тео Бонгонда вошёл в историю клуба, совершив три результативных действия в первых трёх матчах.

«Первый игрок «Спартака» в XXI веке с голевыми действиями в каждом из первых трёх матчей за клуб!» — сообщает пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале.

27-летний конголезский полузащитник отдал голевой пас в своём дебютном матче 1-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (3:2), забил гол в победном матче Кубка страны с «Краснодаром» (2:1), а также отметился забитым мячом в матче 2-го тура чемпионата с калининградской «Балтикой». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Тео перешёл в московский клуб в текущее трансферное окно из испанского «Кадиса» за € 7 млн. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.