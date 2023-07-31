«Спартак» переиграл «Балтику», Промес оформил гол+пас

Завершился матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» принимал калининградскую «Балтику» на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва, Россия). Финальный свисток арбитра Алексея Сухого из Люберец зафиксировал счёт 2:1 в пользу «Спартака».
Счёт в матче перед перерывом открыл форвард красно-белых Тео Бонгонда, головой замкнувший навес Квинси Промеса. Ближе к концу второго тайма «Спартак» провёл второй гол. В этот раз результативный удар нанёс сам Промес, расстрелявший ворота с близкого расстояния. Результативную передачу нидерландскому нападающему отдал вышедший на замену Михаил Игнатов.
«Спартак» набрал шесть очков в двух турах сезона-2023/2024, красно-белые возглавляют турнирную таблицу чемпионата России вместе с «Краснодаром». «Балтика» в двух стартовых матчах не набрала ни одного очка.
- 31 июля 2023
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