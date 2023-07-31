Атаманенко — о «Донбасс Арене»: смотрю из СМИ, что там происходит

Исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко, принимавший участие в запуске «Донбасс Арены», рассказал о том, следит ли за судьбой стадиона.

«Бывал несколько раз на этом стадионе. Общаюсь с бывшими коллегами, смотрю из СМИ, что там происходит.

Если судить по моему последнему визиту (который был два года назад), состояние «Донбасс Арены» очень порадовало. К сожалению, были попадания в зону турникетов северной стороны, но конструкции зданий не повреждены — только отделка и несколько отсеков стеклянного фасада. Также кровля подпрыгнула от взрывной волны, но в остальном — практически идеальное поле, чистота, поддерживались важные системы.

На момент строительства стадиона клубом были использованы максимально качественные системы, отделочные материалы — они всё ещё в рабочем состоянии. Поэтому, если сформируются условия, что в Донецке продолжится футбол, думаю, на реконструкцию стадиона и приведение его в соответствие для игры в футбол долгого времени не потребуется. Но, повторюсь, так было два года назад. Сложно судить как сейчас», — приводит слова Атаманенко «Матч ТВ».