Президент РПЛ Алаев высказался о недовольстве «Спартака» календарём нового сезона
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Президент РПЛ Александр Алаев высказался на тему недовольства московского «Спартака» календарём нового сезона.
«Есть регламент, который позволяет вносить изменения в календарь. Пока я не вижу необходимости. Календарь всегда и все будут обсуждать. Любой тренер найдёт в календаре, по его мнению, слабые места. Было 63 варианта — календарь сложный для всех. У кого-то легче на старте, у кого-то легче в середине, у кого-то – в конце.
У всех есть сложные этапы календаря. Но в целом календарь никому не способствует и никому не противоречит. Играйте в футбол и набирайте очки, что и делает тот же «Спартак». Эту дискуссию надо закрыть и играть в футбол», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
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